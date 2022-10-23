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Сегодня, 00:14

Гаджиев — о победе Махачева: «Его можно уже официально назвать преемником Хабиба!»

Антон Иванов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейра.

«Поздравляю Ислама с победой и поясом! Шикарный бой, просто великолепный во всех аспектах. Будет очень сложно кому-то забрать у Ислама этот пояс в ближайшие годы. Его можно уже официально назвать преемником Хабиба! Это династия! Сегодняшний день это подтвердил», — сказал Гаджиев «СЭ».

Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний дагестанец завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Махачев — третий чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

Гаджи Гаджиев
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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