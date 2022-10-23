Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший лекгковес, он лучший боец в мире. Наш план — отправиться в Австралию и подраться у короля PFP Александра Волкановски у него дома. Мы знаем, что финишируем его», — передает слова Хабиба корреспондент «СЭ».

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).

Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.