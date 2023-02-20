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Сегодня, 08:35

Шавкат Рахмонов оценил возможность боя с Хамзатом Чимаевым

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (16-0) заявил, что не расстроится, если бой с Хамзатом Чимаевым (12-0) так и не состоится.

«Нет, я не буду разочарован [если бой не состоится]. Все зависит от ситуации. Если суждено [подраться], бой никуда не убежит. У меня только спортивный интерес относительно этого поединка. Личного у меня с Хамзатом ничего нет», — сказал Рахмонов в интервью Sportskeeda.

Рахмонов следующий бой проведет против Джеффа Нила (15-4) на UFC 285. Турнир состоится 4 марта в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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