Кельбиханов: «Хочу побить Дацика, но главная цель — Штырков»

Кулачный боец Дауд Кельбиханов высказался о потенциальном поединке с Иваном Штырковым.

«Мне, конечно, интереснее гораздо Ваня Штырков. Это громкое имя для меня. Это имя, которое на Урале очень хорошо известно всем. Для меня было бы очень интересно с ним подраться. Но обстоятельства могут сложиться по-разному. Может быть, это будет и Кратос. Сергей – первая ступенька к Ване Штыркову, ну или последняя. Его люди очень хорошо приветствуют. Он очень тесно связан с Екатеринбургом. С ним бы тоже интересно было бы выйти. У нас с ним стили ещё разные. У него более ломовой, идущий вперед. Я могу где-то подумать, встретить, сделать шаг назад. Это будет встреча стилей.

Желание подраться с Дациком есть. Но суть вызовов вот в чём. Когда человек вызов бросает, он автоматически готов на любые условия. У меня немного другая ситуация. У меня есть интерес подраться с Рыжим. Но соглашаться на все, что он выдвинет, я точно не стану. Если в промежутке перед следующим боем подраться с ним, это было бы просто отлично для меня», – приводит слова Кульбиханова «Чемпионат».

Кельбиханов – первый чемпион кулачной лиги Hardcore в полутяжелом весе. Последние поединки Дауда прошли в боксерском промоушне Pravda Boxing, где он победил Луиса Онголо и Хассана Юсефи.