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Сегодня, 10:00

Кельбиханов отреагировал на критику кулачных боев от Исмаилова

Алина Савинова
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Кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов прокомментировал слова Магомеда Исмаилова, который критично высказался о боях на голых кулаках.

«Если честно, вообще никак не задевает. Магомед имеет право на свое мнение, это абсолютно нормально. А если вспомнить, как в нашей стране зарождался MMA? Двое мужчин дрались без перчаток в подвалах. 90% людей говорили, что это никогда не будет интересно. Но времена меняются. Я не говорю, что у Маги будет точно так же. Но то, что он уже вовлечен в эту индустрию в роли ведущего, это уже плюсик для нас. А вообще меня никак это не задевает», — приводит «Чемпионат» слова Кельбиханова.

Кельбиханов является первым чемпионом кулачной лиги Hardcore в полутяжелом весе. Исмаилов выступает в ММА, на его счету 22 поединка, 18 из которых завершились победами, 3 — поражениями и 1 — ничьей.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5095441-daud-sthanski-otreagiroval-na-kritiku-kulachnyh-boyov-ot-magomeda-ismailova.html
Магомед Исмаилов
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