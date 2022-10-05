Кевин Холланд подтвердил, что завершил карьеру

29-летний средневес UFC Кевин Холланд (23-8) сообщил, что он больше не собирается продолжать карьеру в ММА.

«Я в отставке. Официально, — приводит слова бойца MMA Fighting. — Я отошел от ММА. У меня был хороший бой, хорошая зарплата. Я вижу, как некоторые люди в соцсетях пишут: «Очевидно, он понимает, что никогда не станет чемпионом». Это означает, что я был неправ. Я проиграл, и это была моя последняя надежда. Настали тяжелые времена. Но я реально счастлив, оставив единоборства. Я доволен тем, как обстоят дела.

Он [Чимаев] поставил меня в не очень хорошее положение. Я люблю этого парня. Я на самом деле думаю над тем, чтобы повесить его плакат у себя в ванной".

Холланд в прошлом бою проиграл Хамзату Чимаеву (12-0) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.