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Сегодня, 14:39

Сидельников: «Если Джонс в оптимальной форме, у Гана совсем немного шансов»

Сидельников прокомментировал предстоящий поединок между Джонсом и Ганом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Bellator и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников прокомментировал предстоящий поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

«Если Джон Джонс будет в такой же отличной форме, как он был, когда дрался в весе 93 кг, то он выиграет по-любому. Но мы два года не видели его в деле. Сейчас никто не может понять, в какой он действительно форме. Понятно, что он все это время тренировался, но два года простоя тоже немало. Все зависит от того, какие у него остались кондиции. Если он подошел к бою в оптимальной форме, то у Сирила Гана совсем немного шансов», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

Поединок американца Джона Джонса и француза Сирила Гана за вакантный титул чемпиона UFC станет главным событием турнира UFC 285 в Лас-Вегасе, который пройдет 5 марта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-esli-dzhons-v-optimalnoi-forme-u-gana-sovsem-nemnogo-shansov-232390/
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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