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Сегодня, 23:04

Комментатор Садоков поделился ожиданиями от боя Шлеменко и Эномото

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный комментатор Александр Садоков поделился своими ожиданиями от поединка Александра Шлеменко и швейцарца Ясубея Эномото.

«Для меня это противостояние с большой интригой, потому что Шлеменко — он такой «силовик» откровенный. Эномото может побоксировать, не только подраться. Но хватит ли у него навыков, чтобы сдержать Шлеменко, которому есть что доказывать в этом бою, посмотрим», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Еще Садоков поделился ожиданиями о том, с каким настроем Шлеменко может выйти на данный поединок.

«Шлеменко, я думаю, не изменит себе и в этот раз. Я уже говорил, что на каждый бой он выходит очень заряженным. И мне кажется, иногда ему это даже мешает, иногда эмоции берут вверх. И когда бой идет не по твоему плану, иногда нужно с холодной головой подойти и подобрать план «Б», «В», «Г», «Д» и так далее. Когда ты с выпученными глазами летишь вперед с намерением оторвать голову, то увеличиваются шансы, что ее оторвут тебе, поймав на встречном движении», — заявил эксперт.

Реванш Шлеменко и Эномото по правилам кикбоксинга станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля. В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Этот бой тоже будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
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