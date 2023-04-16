Комментатор Садоков считает Пираева фаворитом в бою с Капоралем

Комментатор Александр Садоков рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом в бою россиянина Марифа Пираева и Родриго Капораля.

«Мариф Пираев — очень разносторонний боец, мы знаем, что у него очень хорошо поставлены руки. Это его выгодно отличает от бойцов ММА, поскольку наибольшую известность Пираев получил именно там. Он сейчас много времени проводит в Таиланде, думаю, у него будет очень зрелищный стиль ведения боя», — заявил Садоков РЕН ТВ.