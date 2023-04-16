Комментатор Садоков считает Пираева фаворитом в бою с Капоралем

Сегодня, 10:02
Комментатор Александр Садоков рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом в бою россиянина Марифа Пираева и Родриго Капораля.
«Мариф Пираев — очень разносторонний боец, мы знаем, что у него очень хорошо поставлены руки. Это его выгодно отличает от бойцов ММА, поскольку наибольшую известность Пираев получил именно там. Он сейчас много времени проводит в Таиланде, думаю, у него будет очень зрелищный стиль ведения боя», — заявил Садоков РЕН ТВ.
Бойцы Пираев и Капораль сойдутся в соглавном бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» . Этот бой будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.