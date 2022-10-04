Джо Роган рассказал, как Оливейра превратился в «свирепого убийцу»

Комментатор UFC и стендап-комик 55-летний Джо Роган считает, что Чарльз Оливейра (33-8) превратился из бойца, чередующего победы и поражения, в «свирепого убийцу» после рождения его дочери.

«С ним что-то произошло. Этот парень является отличным примером того, что нельзя судить бойца по его поражениям, — отметил Роган на The Joe Rogan Experience. — Вы не скажете, что этот парень лучший в мире, если взглянете его бои против Каба Свонсона или Пола Фелдера. С ним что-то произошло. Я думаю, что на него повлияло рождение дочери. Когда родился ребенок, он просто все изменил. Он стал похож на свирепого гребаного убийцу!»

Оливейра следующий бой проведет против Ислама Махачева (22-1) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.