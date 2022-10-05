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Сегодня, 09:49

Конор Макгрегор назвал самого тяжелого соперника в своей карьере

Давид Хачатрян

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) заявил, что Нейт Диас (21-13) — самый тяжелый оппонент в его карьере.

«Самый жесткий противник, с которым ты когда-либо сталкивался?», — спросил ирландца фанат в Twitter, на что Макгрегор ответил: «Нейт».

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

Конор Макгрегор
Нейт Диас
UFC
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