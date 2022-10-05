Конор Макгрегор назвал самого тяжелого соперника в своей карьере

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) заявил, что Нейт Диас (21-13) — самый тяжелый оппонент в его карьере.

«Самый жесткий противник, с которым ты когда-либо сталкивался?», — спросил ирландца фанат в Twitter, на что Макгрегор ответил: «Нейт».

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.