Корешков: «Если Павловичу все-таки достанется Джонс, фаворита назвать будет сложно»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков затруднился назвать фаворита возможного боя россиянина Сергея Павловича с американцем Джоном Джонсом.

«Если Павловичу все-таки достанется Джонс, то фаворита назвать будет сложно. Джон — очень разносторонний и сильный соперник, на которого потребуется особая стратегия. Думаю, что команда Сергея поможет ему хорошо подготовиться к бою с американцем, если таковой состоится», — цитирует RT Корешкова.

Ранее Корешков выразил мнение, что Павлович получит право сразиться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе после победы над американцем Кертисом Блэйдсом.