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Корешков: «Если Павловичу все-таки достанется Джонс, фаворита назвать будет сложно»

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков затруднился назвать фаворита возможного боя россиянина Сергея Павловича с американцем Джоном Джонсом.

«Если Павловичу все-таки достанется Джонс, то фаворита назвать будет сложно. Джон — очень разносторонний и сильный соперник, на которого потребуется особая стратегия. Думаю, что команда Сергея поможет ему хорошо подготовиться к бою с американцем, если таковой состоится», — цитирует RT Корешкова.

Ранее Корешков выразил мнение, что Павлович получит право сразиться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе после победы над американцем Кертисом Блэйдсом.

Источник: russian.rt.com
Андрей Корешков
Джон Джонс
Сергей Павлович
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