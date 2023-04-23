Сидельников считает, что бой Павловича и Гана был бы интересен фанатам UFC

Российский боец Кирилл Сидельников прокомментировал решение Сергея Павловича взять паузу и дождаться титульного боя в UFC с победителем поединка Джон Джонс — Стипе Миочич.

«Если бы я был большим фанатом боев, то мне поединок Сереги Павловича и Сириля Гана был бы очень интересен с точки зрения фаната. Два бойца, стилистически похожих друг на друга, устроили бы хорошую рубку в стойке. Я бы понаблюдал этот бой, но Серега со своей стороны все делает правильно. Он о себе очень громко заявил и получил шанс подраться за пояс. Упускать его нельзя.

Кто знает, как сложится у него следующий бой? Конечно, мы болеем за него и желаем, чтобы он всегда выигрывал, но никто не знает, что может произойти. Какой-нибудь Том Аспиналл затащит его в партер, сделает непонятно что, и чемпионский пояс от Сереги может улететь. Ему надо до конца стоять и отстаивать свое право драться за титул. Тем более, у Миочича вроде как проблемы со здоровьем, и у Сереги есть шанс залететь ему на замену. Это было бы очень круто», — приводит Metaratings слова Сидельникова.

В ночь с 22 на 23 апреля Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса на турнире UFC Fight Night 222.