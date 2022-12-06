Кудряшов поделился ожиданиями от боя Емельяненко с блогером Коваленко

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился своими ожиданиями от поединка между бойцом MMA Александром Емельяненко и блогером Святославом Коваленко на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Святослав Коваленко — блогер, Александр — боец, но уже, скажем, боец, который прошел свой пик, — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова. — Сейчас в этом поединке все будет зависеть от Александра, в каких физических кондициях он находится. Мы все видели его после загулов, и на самом деле все будет зависеть именно от того, в каком физическом состоянии находится Александр: смог ли он вернуться к здоровому образу жизни или нет».

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием турнира 16 декабря и пройдет в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою сойдутся Вячеслав Дацик и боец-тяжеловес Павел Шульский. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.