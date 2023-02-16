Майкл Чендлер: «Хочу проверить свою американскую борьбу против дагестанского грэпплинга»

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) заявил, что он, одержав несколько побед, надеется заслужить бой с чемпионом в легком дивизионе Исламом Махачевым (24-1).

«Ислам пришел и доказал, что он тот, за кого себя выдает, — сказал Чендлер на своем YouTube-канале. — Он вышел и победил Чарльза Оливейру, победил Дэна Хукера. Этим он доказал, что он наш чемпион, и мы должны это принять. Он очень хорош, и мы будем наблюдать, как он защищает титул.

Я бы хотел проверить свою американскую борьбу против его дагестанского грепплинга, но для этого мне нужно одержать несколько побед и доказать, что я достоин быть главным претендентом. Но он наш чемпион, и я думаю, что он одержит немало побед".

Чендлер и Конор Макгрегор (22-6) станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.