Боец UFC Евлоев рассказал, когда планирует провести следующий бой

Российский боец UFC Мовсар Евлоев рассказал о восстановлении после травмы и сроках возвращения в октагон.

«Восстановление отличное, сейчас как раз параллельно прохожу реабилитацию в PI, — сказал Евлоев «СЭ». — И, думаю, где-то уже через недели две-три смогу к полному функционалу тренировок приступить. Идеальное время для возвращения будет конец мая или начало июня. Так что сейчас будем уже запрашивать соперника. А так в «Твиттере» я уже кого-то попросил, но пока безответно».

Осенью 2022-го Мовсар Евлоев травмировался во время тренировки и получил разрыв передней и задней крестообразных связок.