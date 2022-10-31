Артем Левин: «Если бы Куба не была бедной страной, Ромеро был бы неоднократным олимпийским чемпионом»

Бывший чемпион Glory, чемпион мира по муай-тай Артем Левин в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о работе с Йоэлем Ромеро.

— Ромеро какой в работе — чувствительный, умный, насколько быстро все читает?

— 43 года ему было и в такой форме человек... Вот Паулино Эрнандес сейчас со мной, тренер Масвидаля, Орловского, и он с Ромеро работал. И он говорил мне: «Когда Ромеро был в UFC, я тебе зуб свой кубинский даю, он не употреблял джус». Он так говорил, но когда я лично его увидел, у меня совершенно другое мнение было (смеется). Настолько рельефный, и это еще до весогонки было — он был такой прокачанный, что по нему анатомию мышц можно было изучать. По форме, по своему состоянию это монстр. Сейчас он в Беллаторе и другие слухи ходят (смеется), но это только слухи.

Он взрывной, но боится устать. Нестандартный, очень талантливый, реально талантливый. Если бы Куба не была бедной страной, думаю, он был бы неоднократным олимпийским чемпионом. Ну, думаю, ты понимаешь, о чем я. Он выиграл бы золото, а ни кто-то другой. Талантливый, но боится устать, и это с Адесаньей было видно. И с ним случилось, как с Федором, он слишком начал верить в один удар сокрушительный и перестал делать много других вещей. То, что меня впечатлило в нем, и это было не когда он со мной работал — если он оказывался на полу, он превращался в маленького бульдога. Его стихия, он реально на зверька становился похож.

23 сентября 45-летний Ромеро победил Мелвина Манхуфа на Bellator 285 в Дублине.