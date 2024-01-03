Мага Исмаилов обратился к трудовым мигрантам

Российский боец Магомед Исмаилов обратился к трудовым мигрантам, которые нарушали закон во время празднования нового года.

«Вчера был рейд – увидел множество людей, мигранты. Многие пошли на елочку, праздновать новый год, употребляя спиртные напитки. Естественно, под градусом, ведут себя неадекватно, шумят. Нарушают законы страны, в которую приехали, скорее всего, работать, зарабатывать и помогать своим родным.

Если спросить у большинства, скажут: «Я мусульманин». Люди рядом с мусульманином должны чувствовать себя в безопасности. Если ты мусульманин, то заявлять об этом не придется – твои дела и поступки скажут за тебя», – сказал Исмаилов в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

«Я уверен, что большая часть приезжих это безобидные люди, которые пашут, берутся почти за любую работу и помогают своим семьям! Но к сожалению есть немало тех, кто ведет себя неподобающим образом!

Я знаю, многие из приезжих подписаны на меня. Я очень надеюсь, что вы сделаете правильный вывод из того, что я говорю и постараетесь делать напоминание тем, кто с вами рядом!» – добавил Исмаилов в комментарии под видео.