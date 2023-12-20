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Сегодня, 08:05

Исмаилов — о схватке с Копыловым: «Надеюсь, он проделает работу над ошибками»

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) прокомментировал схватку по бразильскому джиу-джитсу с бойцом UFC Романом Копыловым (12-2), а также намекнул на реванш в другой дисциплине.

«Мое уважение Роману. Надеюсь, он извлечет пользу из этой схватки и проделает работу над ошибками. На ковре два победителя, поздравляю нас с Ромой. Исходя из опроса в предыдущей публикации, 1000 долларов за лучший бросок уходят Роме. Мы с ним собираемся посоревноваться еще в одном моменте, скоро вы все узнаете», — написал Исмаилов в соцсетях.

Исмаилов победил Копылова по общему решению судей на турнире ACBJJ 15. Схватка состоялась 17 декабря в Москве.

Магомед Исмаилов
Роман Копылов
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