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Сегодня, 09:45

Махачев отреагировал на победу Нурмагомедова на Bellator 292

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев (слева) и Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поздравил чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова с победой над Бенсоном Хендерсоном.

«Поздравляю, чемпион! Ты это заслужил», — написал Махачев в соцсетях, выложив совместное фото после боя.

На турнире Bellator 292, который завершился в ночь на 11 марта в США, Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом в первом раунде. Американец после поражения завершил карьеру.

Махачев был одним из угловых Нурмагомедова.

Теперь на счету Усмана 17 побед и 0 поражений в ММА.

Bellator (Беллатор)
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
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