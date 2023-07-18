Макс Топор — о менеджере Емельяненко: «Воздух погонял, и все. Он боится со мной драться»

Блогер и боец поп-ММА Макс Топор ответил на вопрос, возможен ли его поединок против менеджера Александра Емельяненко Никиты Бурчака, с которым ранее у Топора был конфликт в соцсетях.

«Слушай, да Никита Бурчак воздух гоняет, — сказал Топор «СЭ». — Он хотел якобы подраться, но что в итоге, где он? Никита, ты где? Воздух погонял, и все. Он не будет со мной драться, потому что он боится».

20 июля в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоится боксерский турнир «Однажды в ринге», который возглавит поединок между тяжеловесами Сергеем Кузьминым и мексиканцем Гарсией Монтесом Германом. В карде также состоится поединок Макса Топора против бойца ММА Михаила Гогитидзе. Вечер бокса начнется в 19:30 по московскому времени.