Максим Дивнич был задержан полицией Санкт-Петербурга за тонировку

Российский боец Максим Дивнич (15-6) был задержан сотрудниками ДПС, когда ехал на своем BMW X5. На бойца составили протокол за тонировку, сообщает издание «Фонтанка». Ранее боец уже привлекался к административной ответственности за то же самое нарушение.

«Считаю великой милостью и любовью Господа нашего после причастия провести ночь с блудницами и другими преступниками», — приводит слова Дивнича «Фонтанка».

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По словам экс-кандидата в петербургский парламент Саввы Федосеева, бойца отпустили. «Да, видимо, действительно отпустили, людей у отделения нет», — написал Федосеев в Telegram.

Дивнич в прошлом году провел два поединка на Hardcore FC против Мохаммада Хейбати (4-2) и оба раза выиграл.