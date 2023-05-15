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15 мая, 12:12

Максим Дивнич был задержан полицией Санкт-Петербурга за тонировку

Давид Хачатрян
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Российский боец Максим Дивнич (15-6) был задержан сотрудниками ДПС, когда ехал на своем BMW X5. На бойца составили протокол за тонировку, сообщает издание «Фонтанка». Ранее боец уже привлекался к административной ответственности за то же самое нарушение.

«Считаю великой милостью и любовью Господа нашего после причастия провести ночь с блудницами и другими преступниками», — приводит слова Дивнича «Фонтанка».

Фото Соцсети

По словам экс-кандидата в петербургский парламент Саввы Федосеева, бойца отпустили. «Да, видимо, действительно отпустили, людей у отделения нет», — написал Федосеев в Telegram.

Дивнич в прошлом году провел два поединка на Hardcore FC против Мохаммада Хейбати (4-2) и оба раза выиграл.

Источник: https://www.fontanka.ru/2023/05/14/72303938/
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