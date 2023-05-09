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Сегодня, 13:10

Малыхин рассказал про тренировки Петра Яна

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин рассказал о тренировках своего соотечественника Петра Яна.

«Мы едем с тренером на занятие: дождь, ураган, ветром деревья мотает. Не верю, что вообще кто-то придет, но Петруха, как всегда, на месте. Стоит, шатается, его ветром мотает. Он легковес же еще — ногой к гире пристегнулся, чтобы не унесло. В этом весь Петя — у него нет задней, никогда не отказывается. Может, иной раз где-то надо было отказаться от боя — травмы и все такое — но у Пети просто отсутствует задняя передача. Ну и соперников он уважает, не хочет сниматься. Ценит других людей», — приводит слова Малыхина «Чемпионат».

Малыхин подерется с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5096385-girej-pristegnulsya-chtoby-ne-uneslo-malyhin-pro-trenirovki-petra-yana.html
Анатолий Малыхин
Петр Ян
UFC
ММА
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