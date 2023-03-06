Майк Тайсон назвал действующего боксера, с которым он побоялся бы драться

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) — один из самых пугающих боксеров современности.

«Его так недооценивают, но он так сильный, — отметил Тайсон ES News. — Я бы тоже боялся драться с ним, если бы был в его дивизионе. Похоже, ни у кого нет даже шансов против него. Я говорю факты.

Бенавидес [победит Планта.] Он может победить всех. Я ставлю на него свои деньги. Он был маленьким, тяжелым, толстым ребенком и хотел всем все доказать. Самые великие бойцы — это самые неуверенные бойцы».

Бенавидес и Калеб Плант (22-1) встретятся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.