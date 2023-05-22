Майкл Чендлер раскрыл геймплан на бой с Конором Макгрегором

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) уверен, что отправит экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в нокаут.

«Все знают, как дерется Майкл Чендлер. Я собираюсь поставить ногу на газ, заехать ему в лицо, заставить его отступить и попытаться нокаутировать. Мой прогноз на бой с Конором: я нокаутирую его во втором раунде. Я побью его, измотаю его в первом раунде, заставлю сомневаться в своих силах, а потом бац, нанесу ему сильный удар во втором раунде. Он упадет, я запрыгну на клетку и, возможно, сделаю сальто назад», — сказал Чендлер в интервью The Schaub Show.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.