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Сегодня, 15:06

Менеджер Александра Емельяненко сообщил, что боец находится под присмотром врачей перед поединком с Ершовым

Алина Савинова
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Агент Никита Бурчак ответил на вопрос о состоянии здоровья бойца ММА Александра Емельяненко перед поединком с блогером Евгением Ершовым.

«Очевидно, что к бою с Вячеславом Дациком Александр подходил в лучшей форме, так как соперник был гораздо опаснее. Но Емельяненко сейчас находится под постоянным присмотром врачей. Это одна из моих основных задач уже на протяжении двух лет», — цитирует Бурчака RT.

Емельяненко проведет поединок против Ершова в пятницу, 26 мая, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 24 мая стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1153258-menedzher-emelyanenko-vrachi
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
ММА
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