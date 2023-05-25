Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку, сообщают «Известия». Вечер ММА пройдет в Москве завтра, 26 мая.

По данным источника, тренировочные поединки были похожи на дружеские спарринги, однако некоторые постарались напугать соперника новыми приемами.

В главном бою встретятся россиянин Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. В соглавном — Александр Емельяненко и Евгений Ершов. Иван Емельяненко проведет бой с Алексеем Леденевым, а Юрий Рябой с Ильясом Якубовым.