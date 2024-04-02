Менеджер Емельяненко: «Понимаю, почему Минаков и его команда боятся Александра»

Менеджер Никита Бурчак, представляющий интересы бойца ММА Александра Емельяненко, оценил слова промоутера Виталия Минакова о возможном поединке с его клиентом.

«Конечно, имиджевые потери у Минакова будут, поскольку после его проигрыша будет очень трудно вернуться на победную тропу. Бой с Оли Томпсоном показал, что Минаков сейчас не в самой лучшей форме. Поэтому я понимаю, почему Минаков и его команда боятся Александра. Безусловно, будут имиджевые потери, и потеря в цифрах рейтинга его побед», — цитирует Бурчака MMA.Metaratings.ru.

Ранее менеджер Минакова Виталий Тарасов заявил, что его подопечный не заинтересован в проведении поединка с Емельяненко.

В своей карьере 42-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 9 поражений. Один бой с его участием завершился вничью.