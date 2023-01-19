Менеджер Яна: «Перед боем с О'Мэлли у Петра были психологические проблемы»

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, с какими проблемами его боец столкнулся до поединка с Шоном О'Мэлли и во время него.

— Он [Ян] не был на своем психологическом пике перед этим боем. Результат второго боя со Стерлингом чуть выбил его из колеи. Петр очень быстро добрался до пояса, в молодом возрасте, очень быстро свалилась на него это популярность, это оказалось лишним давлением.

— Были ли в подготовке к О'Мэлли какие-то ошибки? Именно с точки зрения физических нагрузок, подводки.

— Простой между кэмпами был чуть-чуть долгий, я считаю. Если бы в тонусе себя дольше держал, тогда получилось бы лучше подготовиться.

— После этого боя к Петру была такая интересная претензия — то, что технический арсенал у него богатый, но тактический нет. Ты согласен?

— Я бы чуть по-другому выразился бы. IQ Петра в бою, наоборот, очень круто проявляется, он может круто перестроиться, но иногда с тренерами перед боем может обсуждаться одна тактика, но в бою он может от нее отойти и делать по-своему. И не всегда он использует весь свой арсенал в поединках. Когда он работает полностью, использует все свои оружия, соперникам очень тяжело. С О'Мэлли нельзя было просто стоять с ним, нельзя было пятиться назад. И в моменте с коленом как раз Петр чуть-чуть застоялся. Эти моменты все оговаривались перед боем, но, к сожалению, в поединке не были до конца реализованы. Это была не лучшая версия Петра. Лучшая, одна из лучших его версий, была с Кори. Если бы с О'Мэлли был Петр из боя с Кори, то победа Петра была бы досрочной.

11 марта Ян подерется с Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.