Минеев сообщил, когда отправится в зону проведения СВО

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» заявил, что после боя с бразильцем Фернандо Родригесом отправится на фронт.

— Чтобы расставить все точки над i и чтобы у людей возникло понимание — некоторые пишут: «Как?! Минеев же ушел на фронт» — скажу, что это произойдет, но после боя с Родригесом. В нашей семье уже есть потери, — говорит Минеев. — Я получил повестку, пошел в военкомат, люди меня узнали, сказали: «Слушай, как же так? Принеси справку о смерти». Говорю: «Понятно, принести — принесу, но пока шел сюда, для себя решение уже принял». И старший брат, двоюродный, меня отговаривал, и матушка плакала, но никогда не гнался за тем, чтобы кому-то понравиться или для кого-то быть примером, или хайповать. Я всегда такой, какой есть, и в этой ситуации не могу спокойно сидеть дома. Выхожу на бои в берете, всегда занимаю патриотическую позицию и не могу просто так взять и отсидеться, несмотря на законную бронь. Вот такой у меня характер, так воспитан матерью, поэтому когда она начинает отговаривать, говорю: «Ты меня так воспитала, поэтому просто помолись за меня».

Бой Минеева с Родригесом состоится 18 ноября в Москве. Поединок пройдёт по правилам кикбоксинга.