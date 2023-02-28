Джефф Монсон: «Я хочу третий бой с Емельяненко. Я выиграю по любым правилам»

Ветеран ММА Джефф Монсон высказался о возможности проведения третьего боя с россиянином Александром Емельяненко.

«Сейчас возможность боя обсуждается, но точной договоренности пока нет. Конечно, я хочу третий бой с Александром. Я выиграю по любым правилам», — приводит Sport24 слова Монсона.

Ранее промоутер Виктор Хрюнов заявил, что готов организовать поединок по правилам бокса между россиянином и американцем.

Емельяненко и Монсон встречались дважды. В 2012 году в бою по правилам ММА победу одержал американец, а в 2022 году россиянин взял реванш единогласным решением судей в поединке на голых кулаках.