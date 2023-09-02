Монсон и Тактаров 29 сентября проведут бой по ММА на турнире Top Fight

Поединок по правилам ММА между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном пройдет 29 сентября в Москве на турнире Top Fight, сообщает MMA.Metaratings.ru, ссылаясь на главу организации Марата Сидикеева.

Тактаров и Монсон провели боксерский поединок 19 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой по итогам трех раундов завершился вничью.

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. На счету 56-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство.