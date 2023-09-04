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Шлеменко подерется с Хамитовым 29 сентября в лиге Top Fight

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) проведет следующий поединок против бойца из Казахстана Куата Хамитова (24-8) 29 сентября на турнире лиги Top Fight в Москве. Об этом сообщил глава организации Марат Сидикеев изданию Metaratings.

Шлеменко в прошлом бою победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру (25-15) удушающим приемом в первом раунде. Бой состоялся 21 июля на турнире SFC в Омске.

Хамитов идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Залимхана Юсупова (19-15) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 мая на турнире Hardcore FC в Алматы, Казахстан.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/oficialno-boi-shlemenko-i-khamitova-sostoitsya-29-sentyabrya-na-turnire-ligi-top-fight-280174/
Александр Шлеменко
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