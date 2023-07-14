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ММА

14 июля, 22:56

Монсон прокомментировал информацию о бое с Тарасовым

Алина Савинова
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Американский боец ММА Джефф Монсон рассказал, что соперник по его следующему поединку еще не определен.

«Мой оппонент еще не подтвержден. Нет точного решения, кто будет со мной проводить бой», — приводит Sport24 слова Монсона.

Также он ответил на вопрос, почему бой будет проходить в Москве.

«В Москве больше аудитория, чем в Уфе», — добавил он.

Ранее организаторы Top Fight сообщили, что Монсон проведет поединок с бойцом поп-ММА и блогером Артемом Тарасовым 4 августа в Москве.

За свою профессиональную карьеру Монсон провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 бой завершился ничьей.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-07-14-monson-otreagiroval-na-informatsiyu-o-boye-s-tarasovym
Джефф Монсон
ММА
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