Монсон прокомментировал информацию о бое с Тарасовым

Американский боец ММА Джефф Монсон рассказал, что соперник по его следующему поединку еще не определен.

«Мой оппонент еще не подтвержден. Нет точного решения, кто будет со мной проводить бой», — приводит Sport24 слова Монсона.

Также он ответил на вопрос, почему бой будет проходить в Москве.

«В Москве больше аудитория, чем в Уфе», — добавил он.

Ранее организаторы Top Fight сообщили, что Монсон проведет поединок с бойцом поп-ММА и блогером Артемом Тарасовым 4 августа в Москве.

За свою профессиональную карьеру Монсон провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 бой завершился ничьей.