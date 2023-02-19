Монсон: «Я определенно хотел бы увидеть бой-реванш Махачева и Волкановски»

Экс-боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» новость о возможном бое-реванше между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Я определенно хотел бы увидеть бой-реванш Махачева и Волкановски. Они — первые два номера рейтинга pound-for-pound. Думаю, реванш был бы лучше первого боя. Если они будут драться снова, то будут более агрессивны. Думаю, что и для болельщиков это был бы захватывающий поединок», — сказал Монсон «СЭ».

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) и чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) договорились между собой провести реванш в Абу-Даби, когда они встретились в подтрибунном помещении на UFC 284. Видео диалога опубликовал Волкановски на своем YouTube-канале.