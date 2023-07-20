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Сегодня, 09:54

Нейт Диас заявил, что подерется с Конором Макгрегором

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) рассказал, что рано или поздно он проведет третий бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Да. Мы с ним должны драться. Я знаю, что он побьет всех этих ублюдков, которые считают себя крутыми, но в определенный момент придет и наше время. Все зависит от времени. Раньше я злился из-за всякой ерунды. Я захотел реванша сразу после того, как дал ему реванш», — сказал Диас в подкасте Bradley Martyn's Raw Talk.

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

Конор Макгрегор
Нейт Диас
UFC
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