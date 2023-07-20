Нейт Диас заявил, что подерется с Конором Макгрегором

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) рассказал, что рано или поздно он проведет третий бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Да. Мы с ним должны драться. Я знаю, что он побьет всех этих ублюдков, которые считают себя крутыми, но в определенный момент придет и наше время. Все зависит от времени. Раньше я злился из-за всякой ерунды. Я захотел реванша сразу после того, как дал ему реванш», — сказал Диас в подкасте Bradley Martyn's Raw Talk.

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.