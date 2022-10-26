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Сегодня, 14:07

Никита Крылов и Энтони Смит могут подраться в марте 2023 года

Давид Хачатрян
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33-летний американский боец Энтони Смит (36-17) ответил на вызов 30-летнего полутяжеловеса UFC Никиты Крылова (29-9), заявив, что он готов подраться в марте 2023 года.

«Я очень уважаю Никиту Крылова, — приводит слова Смита MMA Fighting. — Я несколько раз говорил, что он темная лошадка этого дивизиона. Он быстро выключил свет Александру Густафссону, в то время как мне потребовалось четыре раунда, чтобы победить его. Мой ответ прост — я принимаю вызов. Может, подеремся в марте? Я в деле».

Крылов победил 33-летнего Волкана Оздемира (18-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Смит проиграл Магомеду Анкалаеву (18-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Никита Крылов
UFC
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