Василевский считает, что Яну нужно что-то менять в подготовке или сменить команду

Российский боец Вячеслав Василевский отреагировал на слова Сергея Харитонова о том, что бойцу UFC Петру Яну пора спуститься с небес на землю, пока организация его не уволила.

«Я не знаю, что мотивировало Сергея на такой комментарий. На мой взгляд, Петру не хватало прежнего заряда и драйва, которые были у того Петра, который перешел в UFC из ACB. Раньше он выходил в клетку, ловил кураж и кайфовал от того, что у него получается. Но в этом бою с Шоном он действовал избирательно, не рисковал, где-то пытался засушить бой. Мне кажется, дело не в его гордыне, я этого не замечал, а в том, что нужно что-то изменить в подготовке или сменить команду», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что решение, вернуться в чемпионскую гонку или нет, будет зависеть только от Яна.

Ян проиграл Шону О'Мэлли (16-1) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Ян проиграл второй поединок подряд. Всего на счету россиянина 16 побед и 4 поражения. О'Мэлли провел 17 боев в смешанных единоборствах и одержал 16 побед.