Никита Крылов вошел в топ-5 рейтинга полутяжелого веса UFC

Полутяжеловес UFC Никита Крылов (30-9) поднялся на одну строчку вверх, сместив американца Энтони Смита (36-18), который проиграл Джонни Уокеру (21-7) единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27) 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

В свою очередь, Уокер поднялся в рейтинге полутяжеловесов на две строчки вверх, оказавшись на шестой строчке.

Крылов идет на серии из трех побед. В прошлом бою он победил Райана Спэнна (21-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.