В Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» проходит турнир RCC 17. В соглавном событии вечера в клетку выйдут россиянин Алексей Олейник и бразилец Фернандо Родригес. Основной кард стартует 18.30 по московскому времени. Ориентировочное время начала соглавного боя — 19.30 мск.

46-летний российский боец провел в карьере 79 боев, в которых одержал 60 побед, 18 поражений и 1 ничью. На счету 36-летнего представителя Бразилии — 21 поединок, 13 побед и 8 поражений.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Видеотрансляция RCC 17 в прямом эфире будет доступна на телеканалах UDAR и «Че!». Также следить за турниром можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Планировалось, что Олейник проведет поединок против Оли Томпсона, но британец не пришел на получение визы.