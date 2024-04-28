Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 14:13

Олейник о Морейре: «Все как я люблю: молодой, здоровый, сильный и неплохо борется»

Telegram Дзен

Российский боец ММА Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Винисиусом Морейрой.

Бой состоится 1 июня на турнире Shlemenko FC 10, который пройдет в Омске.

«Изначально моим соперником был назначен парень из Дании с рекордом из 25 поединков, но два-три дня назад он сменился. В итоге моим оппонентом стал бразилец Винисиус Морейра. Он выше меня на семь сантиметров. Хотя он выступал в 93 кг, сейчас дерется в тяжах и выглядит большим и массивным. Это молодой и здоровенный кабан. Он идет на серии из двух побед. Все как я люблю: молодой, здоровый, сильный и неплохо борется. Большинство побед он одержал в борьбе», — цитирует Олейника MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 46-летний Олейник одержал 61 победу и потерпел 18 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. На счету 35-летнего Морейры 11 побед и 8 поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алексей Олейник
Винисиус Морейра
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Олейник проведет поединок с бразильцем Морейрой на турнире Shlemenko FC 10 в Омске

Менеджер Калмыкова: «Мухамед получил рекордный гонорар за бой с Хейбати на голых кулаках»