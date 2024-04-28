Олейник о Морейре: «Все как я люблю: молодой, здоровый, сильный и неплохо борется»

Российский боец ММА Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Винисиусом Морейрой.

Бой состоится 1 июня на турнире Shlemenko FC 10, который пройдет в Омске.

«Изначально моим соперником был назначен парень из Дании с рекордом из 25 поединков, но два-три дня назад он сменился. В итоге моим оппонентом стал бразилец Винисиус Морейра. Он выше меня на семь сантиметров. Хотя он выступал в 93 кг, сейчас дерется в тяжах и выглядит большим и массивным. Это молодой и здоровенный кабан. Он идет на серии из двух побед. Все как я люблю: молодой, здоровый, сильный и неплохо борется. Большинство побед он одержал в борьбе», — цитирует Олейника MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 46-летний Олейник одержал 61 победу и потерпел 18 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. На счету 35-летнего Морейры 11 побед и 8 поражений.