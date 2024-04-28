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Сегодня, 14:16

Менеджер Калмыкова: «Мухамед получил рекордный гонорар за бой с Хейбати на голых кулаках»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный менеджер Виталий Тарасов рассказал, что Мухамед Калмыков получил рекордный гонорар за бой на голых кулаках против Мохаммада Хейбати.

«Получился шоу-турнир, как любит Hardcore. Я видел Анатолия Сульянова, он расстроился из-за главного боя. На мой взгляд, это было предсказуемо, мы видели, что и накануне боя Хейбати нервничал. Что касается гонорара, можно с уверенностью заявить, что это рекордные деньги в российской кулачке. Мог бы сравнить его с гонорарами, которые получают бойцы UFC, находящиеся там на хороших позициях», — приводит слова Тарасова Sport24.

Поединок Хейбати и Калмыкова 27 апреля возглавил 11-й стадионный турнир Hardcore FC. Во втором раунде судья остановил бой из-за того, что Хейбати наносил запрещенные удары и был дисквалифицирован, поэтому Калмыков одержал победу.

Источник: Sport24
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