Менеджер Калмыкова: «Мухамед получил рекордный гонорар за бой с Хейбати на голых кулаках»

Известный менеджер Виталий Тарасов рассказал, что Мухамед Калмыков получил рекордный гонорар за бой на голых кулаках против Мохаммада Хейбати.

«Получился шоу-турнир, как любит Hardcore. Я видел Анатолия Сульянова, он расстроился из-за главного боя. На мой взгляд, это было предсказуемо, мы видели, что и накануне боя Хейбати нервничал. Что касается гонорара, можно с уверенностью заявить, что это рекордные деньги в российской кулачке. Мог бы сравнить его с гонорарами, которые получают бойцы UFC, находящиеся там на хороших позициях», — приводит слова Тарасова Sport24.

Поединок Хейбати и Калмыкова 27 апреля возглавил 11-й стадионный турнир Hardcore FC. Во втором раунде судья остановил бой из-за того, что Хейбати наносил запрещенные удары и был дисквалифицирован, поэтому Калмыков одержал победу.