Перейра прокомментировал жест Адесаньи, направленный на его сына

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-2) не испытывает раздражения из-за жеста чемпиона Исраэля Адесаньи (24-2) после их боя на UFC 287, когда нигериец изобразил падающее тело перед сыном Перейры.

«Я знаю, что на этот поступок Адесанью подтолкнули другие люди. Репортеры постоянно спрашивали его, собирается ли он сделать это в случае победы. Если он почувствовал после этого облегчение, то окей. Если он думает, что так он будет чувствовать себя лучше — нет проблем. Для меня это ничего не меняет», — сказал Перейра на своем YouTube-канале.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.