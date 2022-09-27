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27 сентября, 13:51

Поветкин признался, что его звали в Америку, но ему нравится жить и работать в России

Алина Савинова

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах после завершения карьеры.

«Мне нравится ездить по спортивным клубам и лагерям, рассказывать ребятам, что такое спорт, как надо относиться, например, к пожилым людям и своим ровесникам», — приводит «Спорт День за Днем» слова Поветкина.

Также он отметил, что ему предлагали остаться за рубежом.

«Все эти годы меня звали в Германию, Австралию, Америку, боксировать, жить... Я не хочу, я люблю Россию. Мне в России нравится», — добавил боксер.

Поветкину 43 года. Он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В 2004 году российский боксер выиграл Олимпийские игры в Афинах в категории свыше 91 кг.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/povetkin-menya-zvali-v-ameriku-no-mne-nravitsya-v-rossii
Александр Поветкин
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