Известный боец Монсон сделал татуировку с буквой Z

Известный боец MMA Джефф Монсон сделал татуировку с буквой Z.

В 2018 году 51-летний боец получил гражданство России. Также у него есть паспорт ЛНР.

Джефф Монсон. Фото «СЭ»

В августе он потерпел поражение от российского бойца Вячеслава Дацика на турнире по правилам ММА «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На его счету 60 побед, 27 поражений и 1 ничья.