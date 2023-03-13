0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:19

Камил Гаджиев — о победе Волкова: «Саня умеет удивлять. Надеюсь, «факапов» будет все меньше»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Александра Волкова над тяжеловесом из Молдавии Александром Романовым.

«Победа Волкова. Мне не нравился этот бой. Мне не нравилось то, что Волкову предстоит драться с Романовым, которого я считал стилистически неудобным соперником для Волкова. Но Саня умеет удивлять как со знаком плюс, так и со знаком минус. Когда удивляет со знаком минус — это когда он проигрывает выигранный бой за 45 секунд до конца. Надеюсь, что Саня умнеет, взрослеет, становится более опытным. Надеюсь, что таких факапов (провалов — Прим. «СЭ») будет все меньше и меньше, а таких спокойных и красивых побед, как над Романовым, будет больше. Красивых — это в том смысле, что это произошло легко и непринужденно. Так и делай, Саня. Красавец!» — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

«Вот сейчас Волков для себя может что-то просить, — продолжил он. — Была осечка в бою с Томом Аспиналлем, после которого казалось, что Волков — боец не того уровня. Время прошло — и Саня снова может замахиваться на большие вершины. Рад, что у нас в тяжелом весе сейчас в UFC есть два человека, которые говорят — это Волков и Павлович».

Волков победил Романова техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы сразились на турнире UFC Fight Night 221, который состоялся в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.

Александр ВОЛКОВ
Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев: «Лично я болею за Мераба. Я — советский человек»

Камил Гаджиев: «Никита Крылов — красавец! Поздравляю его и всю Россию»