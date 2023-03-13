Камил Гаджиев: «Никита Крылов — красавец! Поздравляю его и всю Россию»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев восхищен победой Никиты Крылова над американцем Райаном Спэнном.

«Когда-то мне Никита казался случайным человеком в UFC, и Никита сам об этом знает. Когда его подписали, я сказал: «кто это такой? Человек, который случайно выиграл свои бои. Что он делает в UFC? Это же просто КМС». Потом я пригляделся, разобрался, узнал, что он из киокушина, а у этих людей есть особенный стержень. Ну и начал за ним наблюдать», — сказал Гаджиев на YouTube-канале Kamil Time.

«Никита может выиграть у любого человека в мире, — продолжил он. — В свое время считал, что, если и кто-то сможет выиграть в 93 [кг] у Джона Джонса, то это Никита. У человека нога, рука может вылететь в самый неожиданный момент откуда угодно. В общем этому бою не суждено сбыться, а так я бы посмотрел на бой Крылова за титул чемпиона в полутяжелом весе. Никита — красавец! Поздравляю его и всю Россию!».

Крылов победил Спэнна удушающим приемом (треугольник) в первом раунде. Бойцы сразились в минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.