Камил Гаджиев: «Турнир Fight Nights в мае может стать финальным при мне»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сделал заявление о будущем своего промоушена. В конце прошлого года Гаджиев допустил, что лигу AMC Fight Nights могут продать ACA.

«Мы близки к тому, чтобы вот-вот какой-то из турниров последним назвать, но это не сочинский ивент. Может быть, как раз майский сделаем финальным при мне и хорошим импульсом, чтобы он развивался без меня», — сказал Гаджиев «СЭ» после турнира AMC Fight Nights 117.

В главном событии AMC Fight Nights 117 российский средневес Дмитрий Арышев нокаутировал бразильца Марсио Сантоса.