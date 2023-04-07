Президент «Легиона» Лахиялов заявил, что готов подарить клуб Хабибу Нурмагомедову

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил возможность приобретения команды российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

«Если Хабиб захочет приобрести «Легион Динамо», то я просто его ему подарю (смеется). Хабиб активно участвует в жизнедеятельности, важных решениях команды. Но о том, чтобы купить — такого разговора не было. Сегодня идут разговоры о дальнейшей судьбе команды, и Хабиб активно принимает в них участие», — цитирует Лахиялова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на беговой дорожке. Спортсмен заявил, что должен быть готов к июлю, но при этом уточнил, что его выступление не связано с MMA.