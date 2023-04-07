Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:51

Президент «Легиона» Лахиялов заявил, что готов подарить клуб Хабибу Нурмагомедову

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил возможность приобретения команды российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

«Если Хабиб захочет приобрести «Легион Динамо», то я просто его ему подарю (смеется). Хабиб активно участвует в жизнедеятельности, важных решениях команды. Но о том, чтобы купить — такого разговора не было. Сегодня идут разговоры о дальнейшей судьбе команды, и Хабиб активно принимает в них участие», — цитирует Лахиялова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на беговой дорожке. Спортсмен заявил, что должен быть готов к июлю, но при этом уточнил, что его выступление не связано с MMA.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/prezident-legion-dinamo-lakhiyalov-gotov-podarit-klub-khabibu-nurmagomedovu-241496/
Шамиль Лахиялов
Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корешков: «У Масвидаля есть шанс победить Бернса только шальным ударом»

Пономарев: «Я слишком громкий для команды Федора»