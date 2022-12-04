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Сегодня, 11:20

Рафаэль дос Аньос бросил вызов Конору Макгрегору

Давид Хачатрян
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37-летний бразильский боец Рафаэль дос Аньос (32-14) после победы над Брайаном Барбереной (18-9) обратился к Конору Макгрегору (22-6).

«Я думаю, что заслужил право вызвать на бой любого, кого захочу, и я хочу вызвать Конора Макгрегора, — сказал дос Аньос на пресс-конференции UFC. — Семь лет назад я побил Дональда Серроне и заслужил бой с ним. Он поднялся в легкий дивизион, и мы должны были встретиться. Я сломал ногу, но теперь со мной все в порядке. У него есть пара месяцев, чтобы очистить организм от препаратов, которые он принимает. Увидимся в июле».

Бразилец победил Барберену сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря на турнире UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

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